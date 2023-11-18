حماس تتوعد إسرائيل: سنجعل غزة مقبرة لجنود الاحتلال

أصدرت حركة "حماس"، بيانًا هامًا ذكرت فيه أن حرب الاحتلال التي تستهدف تدمير وإبادة كل مقومات الحياة الإنسانية في غزة، في مُحاولة يائسة للتهجير وإجبار أهالي غزة على الاستسلام، "لن تُحقق أهدافها مهما بلغ إرهابها"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وشدد البيان علي مواصلة الصمود والقتال، مُوضحة: "سنجعل غزة مقبرة لجنوده حتى هزيمته ودحره."

ونعت حركة "حماس"، اليوم السبت، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر الذي استشهد أمس الأول مُتأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في خطاب، أمس، في اليوم الثاني والأربعين من معركة طوفان الأقصى أن كل وقت تقضيه قوات الاحتلال في غزة يكبدها القسام خسائر متواصلة.

ووجه أبو عبيدة خطابه للجمهور الإسرائيلي قائلًا إنه: "يتعرض للتضليل من حكومته الفاشية أن جنودهم القتلى في الميدان هم أكثر مما تتوقعون بكثير."

وكشف "أبو عبيدة" عن نجاح القسام في تدمير 62 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الأربعة أيام الأخيرة وذلك عبر استهدافها بالقذائف المضادة للدروع من نوع الياسين 105 وعبوات شواظ وعبوات العمل الفدائي.

الاحتلال الإسرائيلي يشن هجومًا عنيفًا على مدرسة الفاخورة في غزة

سقط 200 شخص بين قتيل وجريح في قصف "قوات الاحتلال الإسرائيلي" لمدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة والتي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

وقالت حركة حماس في بيان إدانتها المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل: "مجزرة الفاخورة تضاف لمئات المجازر التي ارتكبها الاحتلال بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية وبعجز وصمت دولي معيب..النازيون الجدد يرتكبون مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين".

وشددت حماس على عزمها البقاء "على هذه الأرض ولا هجرة بعد اليوم مهما فعلتم وارتكبت من مجازر وجرائم..لن نرحل عن هذه الأرض وستحاسبون على مجزرتكم في مدرسة الفاخورة وجرائمكم المتواصة بحق الأطفال والمدنيين طال الزمن أوقصر".

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات المجازر الجماعية المتلاحقة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والتي كان آخرها المجزرة بمدرسة الفاخورة المليئة بالنازحين قسرا".

وأضافت في بيانها "نعتبرها (المجزرة) دليلا جديدا يثبت أن حرب إسرائيل المعلنة هي على المدنيين الفلسطينيين بهدف تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من أي وجود فلسطيني".

وشدد البيان، على أن "دولة الاحتلال بهذه المجرزة التي استهدفت مدرسة تابعة للأونروا توجه إهانة جديدة للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، وتستخف بجميع المطالبات الدولية غير المؤثرة التي تدعوا لحماية المدنيين".

وفي وقت سابق من اليوم استهدفت المدفعية الإسرائيلية مدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحين شمال قطاع غزة، وخلفت قتلى وجرحى.

الرئيس التركي يُناشد إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

ناشد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، قائلاً "وإذا أفرجت عن حوالي 10 آلاف أسير فلسطيني، فستبذل تركيا جهدها للإفراج عمن تحتجزهم حماس"، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت.