طبيب يوضح علامات النوبة القلبية التي تظهر قبل أشهر عدة من حدوثها

وجدت إحدى الدراسات أن 95 بالمائة من مرضى النوبات القلبية عانوا من علامات تحذيرية قبل شهر تقريبًا من حدوث حالة طبية طارئة، وإن طبيعة النوبة القلبية التي تهدد الحياة لا تساعدها حقيقة أن حالات الطوارئ الطبية غالباً ما تظهر من العدم.

في حين أن هذه هي الطريقة التي قد تتطور بها النوبات القلبية، تشير الأبحاث إلى أن المرضى قد يعانون أيضًا من أعراض طفيفة في الأشهر التي تسبق الحدث، ووجدت دراسة استقصائية أجريت على أكثر من 500 امرأة تعرضن لنوبات قلبية أن 95 بالمائة منهن تعرضن لعلامات تحذيرية قبل شهر تقريبًا من الحدث.

وتختلف علامات وأعراض النوبة القلبية من شخص لآخر، وقد لا يعاني بعض الأشخاص من الأعراض حتى تحدث نوبة قلبية، وقد تكون النوبة القلبية نفسها مفاجئة ومع ذلك، في بعض الأشخاص، قد تظهر الأعراض قبل عدة أشهر أو حتى لفترة أطول من الأزمة القلبية، كما يقول طبيب القلب أوليغ فارفولوميف لـ MedicForum.

لذلك أوصى طبيب القلب بالانتباه إلى العلامات المبكرة الآتية:

- ألم في الصدر أو عدم الراحة

- ضربات القلب السريعة التي تحدث فجأة وتتكرر بشكل متكرر

- عدم الراحة في أجزاء أخرى من الجسم (كل من الذراعين والظهر والرقبة والفك و/أو البطن)

- ضيق التنفس

- عرق بارد

- غثيان

- التعب الشديد

وأوضح الطبيب أن ألم الصدر يعتبر العلامة الأكثر شيوعا للنوبة القلبية، حيث يعاني بعض الأشخاص من ضغط أو ضيق أو امتلاء أو ألم في وسط الصدر، علاوة على ذلك، أشار إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية قد يعانون من أحد هذه الأعراض فقط، وليس جميعها.

ويعد النشاط البدني المنتظم (ممارسة الرياضة 5 أيام في الأسبوع) والحفاظ على وزن صحي للجسم من العوامل الرئيسية في الوقاية من فشل القلب وتقلل خيارات نمط الحياة الصحية الأخرى أيضًا من خطر الإصابة بقصور القلب التوقف عن التدخين، وتناول الفواكه والخضروات (4 حصص يوميًا)، وشرب الكحول باعتدال (حصة واحدة يوميًا).