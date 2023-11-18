السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب الشباب بالأحمر والأسود أمام تونس ببطولة شمال أفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن زي  منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، ا في مباراة الغد أمام تونس ببطولة شمال أفريقيا والتي تقام علي ملعب أريانة.

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اليوم .. منتخب الشباب يواجه الشمس استعدادًا لبطولة شمال إفريقيا

ويرتدي الفراعنة الصغار القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء، بينما يظهر نسور قرطاج بالزي الأبيض الكامل.

وخاض منتخب مصر مرانا خفيفًا اليوم علي ملعب المباراة خوفا من تعرض اللاعبين للإصابات، في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات حيث خاض المنتخب مباراتي ليبيا والجزائر خلال 72 ساعة فقط ، قبل اقامة مباراة تونس غدا الأحد.
شهد مران اليوم حضور محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس ، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.
الجدير بالذكر أن منتخب مصر افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع ليبيا بهدف لكل فريق ، قبل الفوز بثلاثية نظيفة علي الجزائر.

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