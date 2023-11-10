اليوم .. منتخب الشباب يواجه الشمس استعدادًا لبطولة شمال إفريقيا

يواجه منتخب مصر للشباب لكرة القدم نظيره الفريق الكروي بنادي الشمس اليوم الجمعة في المباراة الودية التي ستجمع بينهما ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة شمال أفريقيا التي ستقام في تونس خلال الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري.

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ومن المقرر أن تقام مواجهة منتخب مصر للشباب ونادي الشمس في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة ، على ملعب بلاتنيوم بالتجمع الخامس، وهو من النجيل الصناعي، وذلك في ظل رغبة وائل رياض على خوض تجربة الفراعنة الودية على هذا الملعب حتي يعتاد اللاعبين على الأرضيات .

قائمة منتخب مصر للشباب

حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر - محمد عبدالفتاح - أحمد وهبة - أحمد جابر.

خط الدفاع: مهاب سامي - حسن أبو المعاطي - أحمد عابدين - معتز محمد - عبدالعزيز سعيد - حسام عوض الله - يوسف عبدالحفيظ - محمد سمير.

خط الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كباكا - فارس خالد - يوسف أحمد حسن - محمد السيد - محمد عبدالناصر.

خط الهجوم: عمر خضر - هادي عامر - عمرو خالد - كريم حامد - محمد عبدالله - محمد زعلوك - كريم سعيد - مهند محمد.