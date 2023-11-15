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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عضو اتحاد الكرة:لا يوجد مجاملات داخل منتخب الشباب..وحزين لوصفه بـ منتخب العائلات

منتخب الشباب
منتخب الشباب

أكد محمد أبوالوفا عضو اتحاد الكرة المصري، أن منتخب مصر للشباب لديه مواجهة هامة مع ليبيا، وجميع اللاعبين لديهم روح عالية من أجل تقديم مستوى قوي خلال المباراة، وعقد وائل رياض المدير الفني للفريق محاضرة فنية للاعبين وهناك إصرار على تحقيق المكسب.

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وقال رئيس بعثة منتخب مصر في تونس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المدير الفني يريد تحقيق الفوز، وموضوع المجاملات سمعنا عنه كثيرًا وغير صحيح اطلاقا ولن نضر بسمعة مصر، وضم لاعبين لا يكون على حساب مصلحة المنتخب، وأي مدرب في النهاية يريد تحقيق نتائج ايجابية".

وأضاف: "منتخب مصر مستمر لمدة 4 سنوات ولديه تصفيات كاس عالم واولمبياد وأمم إفريقيا، والمنتخب تم تكوينه قبل البطولة بـ25 يوم فقط، ووائل رياض يسابق الزمن من أجل صناعة جيل قوي للكرة المصرية".

وأكمل: "حزين للنغمة التي تتردد حول اللاعبين الصغار، ولم أعرف أسماء العناصر الموجودة إلا بعد حضوري لتونس، ووائل رياض مدرب مجتهد ويسعى للعودة للقب، ومستوى جميع العناصر شئ (مفرح) بالفعل، والحديث عن المجاملات غريب ومحزن بالنسبة لي.. وحزين من وصف منتخب الشباب بـ منتخب العائلات".

وزاد: "خضع الفريق لتدريبات قوية، وتدرب اللاعبون المران الرئيسي، واللاعبين في مستوى جيد وكأننا نشاهد عناصر فريق أول، وكلهم لديهم إصرار وروح عالية، والجهاز الفني بالكامل كلهم مجتهدين، ويعملون بشكل جيد من أجل العودة بالكأس".

وأشار إلى أن مستوى البطولة قوي، وأتمنى أن يقدم منتخب مصر مستوى جيد، وحزين للنقد من قبل خوض أي مباراة بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الجميع سيفعل ما عليه، ورغم أنه لم يكن هناك فترة كبيرة للاستعداد وتم تجميع المنتخب قبل 25 يومًا فقط، لكن الأجواء جيدة والمستوى مميز خلال التدريبات وهناك حالة تركيز بين الجهاز الفني والعمل على قدم وساق من أجل تقديم أفضل مستوى خلال بطولة شمال افريقيا.

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