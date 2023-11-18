السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جنوب أفريقيا يتقدم على بنين في الشوط الأول

منتخب جنوب أفريقيا
منتخب جنوب أفريقيا

يتقدم منتخب جنوب أفريقيا  على نظيره بنين بهدفين نظيفين في الشوط الأول خلال المباراة التي تجمع بينهما بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
 

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بيرسي تاو على رأس قائمة منتخب جنوب أفريقيا

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بيرسي تاو يلتحق بمعسكر منتخب جنوب إفريقيا


أحرز بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة الثانية لمنتخب جنوب أفريقيا، قبل أن يضيف موديبا ثاني أهداف اللقاء في الدقيقة 45 لصالح البافانا بافانا.

جنوب افريقيا وبنين 


 

تشكيل منتخب جنوب أفريقيا لمباراة بنين:


في حراسة المرمى : رونوين ويليامز
في الدفاع :  كوليسو موداو - سياندا زولو - موتوبي مفالا - أوبيري موديبا 
في الوسط : سفيفيلو سيتولي - تيبوهو موكوينا - تيمبا زواني
في الهجوم : بيرسي تاو - بونجوكيلي هلونجواني - إيفيدينس ماكجوبا
 

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الجريدة الورقية