جنوب أفريقيا يتقدم على بنين في الشوط الأول

يتقدم منتخب جنوب أفريقيا على نظيره بنين بهدفين نظيفين في الشوط الأول خلال المباراة التي تجمع بينهما بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.





أحرز بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة الثانية لمنتخب جنوب أفريقيا، قبل أن يضيف موديبا ثاني أهداف اللقاء في الدقيقة 45 لصالح البافانا بافانا.

جنوب افريقيا وبنين





تشكيل منتخب جنوب أفريقيا لمباراة بنين:



في حراسة المرمى : رونوين ويليامز

في الدفاع : كوليسو موداو - سياندا زولو - موتوبي مفالا - أوبيري موديبا

في الوسط : سفيفيلو سيتولي - تيبوهو موكوينا - تيمبا زواني

في الهجوم : بيرسي تاو - بونجوكيلي هلونجواني - إيفيدينس ماكجوبا

