بيرسي تاو على رأس قائمة منتخب جنوب أفريقيا

كشف هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا قائمة البافانا بافانا المبدئية والتي تضم 36 لاعبا لخوض معسكر في شهر أكتوبر المقبل.



ويلعب منتخب جنوب أفريقيا على أرضه ضد إي سواتيني في تجربة ودية يوم 13 أكتوبر المقبل، بعدها يواجه كوت ديفوار على ملعب الاخير يوم 17 من نفس الشهر.



ويخوض منتخب جنوب أفريقيا تصفيات كأس العالم 2026، ويبدأ الاستعداد لمنافسات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين في كوت ديفوار.



ويبدأ معسكر منتخب جنوب أفريقيا يوم 8 أكتوبر المقبل و سيحدد وقتها المدرب بروس، القائمة النهائية والتي ستضم 23 لاعبا.



شهدت القائمة تواجد بيرسي تاو نجم الأهلي، للقائمة المبدئية التي أعلن هوجو بروس مؤخرا.



ويستعد النادي الأهلي لمواجهة ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر المقبل في افتتاح دوري السوبر ليج الأفريقي.

