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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيرسي تاو يلتحق بمعسكر منتخب جنوب إفريقيا

بيرسي تاو لاعب الفريق
بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

ترك بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر إعداد الأهلي المقام حاليًّا في النمسا اليوم الأحد، للانضمام إلى معسكر منتخب جنوب إفريقيا.

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا بيرسي تاو للقائمة النهائية خلال فترة التوقف الدولي.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

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