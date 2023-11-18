ثلاثة عروض ضمن مشاهدات الموسم الجديد لنوادي المسرح بالأقصر

ثلاثة عروض مسرحية شهدها قصر ثقافة الأقصرضمن مشاهدات نوادي المسرح للموسم الجديد بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

"خيط أحمر طويل"

وناقش عرض "خيط أحمر طويل" لنادي مسرح قصر ثقافة حسن فتحي، قضايا المرأة والمعاناة التي تعيشها الأنثى اجتماعيا وأسريا ونفسيا، والعرض تأليف علي عثمان، إخراج زينب العزب.

"وثيقة الدخول والخروج"

وفي العرض الثاني "وثيقة الدخول والخروج" تأليف خالد توفيق، إخراج عبد الرحمن عبده، دارت الأحداث حول قضايا معاصرة مرتكزة على الأسطورة حيث الإنسان المشتت في عصر التكنولوجيا التي سيطرت عليه وأصبح مجرد آلة يدور في فلكها.

وأعقبه عرض "فكرة ما" تأليف مروان رأفت، إخراج أحمد عبد الجواد، ويعرض فكرة الغيرة والحقد الذي يولد مع الإنسان، فمنذ بدء الخلق والإخوة يقتلون بعضهم البعض بسبب الغيرة والتي تولد الكره والضغينة فيما بين البشر بعضهم البعض.

جاءت العروض ضمن خطة النشاط المسرحي بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وقدمها فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي. وشهد العروض اللجنة المكونة من الناقد والمؤلف مجدي الحمزاوي، المخرج أسامة عبد الرؤوف، مهندسة الديكور نهاد السيد، وبحضور عدد من مخرجي ثقافة الأقصر، وتأتي استعدادا للموسم الجديد بإشراف الإدارة العامة للمسرح.

ثقافة قنا تقدم خمسة عروض ضمن مشاهدات نوادي المسرح

من ناحية أخرى، قدم فرع ثقافة قنا خمسة عروض مسرحية خلال اليومين الماضيين ضمن مشاهدات نوادي المسرح للموسم الجديد، بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

عين حور

وشاهدت لجنة المناقشة أجزاء من العروض بمسرح قصر ثقافة قنا، بدأت في اليوم الأول بعرض "عين حور" لفرقة بيت ثقافة فرشوط، تأليف شيرين صلاح الدين وإخراج كريم ممدوح، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين أسطورة إيزيس وأوزوريس مرورا بالنماذج المختلفة في المجتمع من خلال شخصية الأم.

حلم القيود

وقدم العرض الثاني "حلم القيود" لفرقة قصر ثقافة فرشوط، تأليف صفاء السنوسي، وإخراج علي صابر، تدور أحداثه حول شخص مريض نفسي يتقدم لفرقة مسرحية ويأمل في أخذ دور البطل، وبالفعل يأخذ الدور وتتشابه شخصية المريض النفسي مع شخصية البطل ويقابل صراعات داخلية شبيهة بصراعات الواقع.

وفي اليوم الثاني شاهدت اللجنة عرض "لعبة الموت" لقصر ثقافة نجع حمادي، تأليف توفيق الحكيم، وإخراج أيمن الحداد، العرض يناقش فلسفة الموت والحياة من خلال المؤرخ الذى يعرف موعد موته بسبب مرضه.

وأعقبه عرض "سالب واحد" لقصر ثقافة قنا تأليف محمد عادل، إخراج بدري أحمد، وهو عرض يناقش الصراعات التي يعاني منها الأطفال ذوي الإعاقة من أهلهم والمجتمع وطريقة التعامل معهم ونظرة الآخرين بطريقة فانتازيا واقعية.

وفي ختام المناقشات قدم عرض "الواغش" لقصر ثقافة قنا تأليف أحمد عبد المنتصر، إخراج رأفت الدويري، ويدور العرض حول الواغش الذي أصبح في كل مكان ويسيطر على كل شخص.

جاءت العروض استعدادا لبدء الموسم الجديد لنوادي المسرح بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وضمن خطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، تأكيدا لأهمية تجارب نوادي المسرح، في دعم المواهب الشبابية وتحفيزهم على تقديم عروض قليلة التكاليف.

تكونت اللجنة من الناقد والمؤلف مجدي الحمزاوي، المخرج أسامة عبد الرؤوف، مهندسة الديكور نهاد السيد، وبحضور محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد، أنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا.

وقد أعقب مشاهدة كل عرض مناقشة مع مخرجي العروض حول اختيار عناصر العرض من ديكور وموسيقى وغيرها وكيفية توظيفها لخدمة العرض.