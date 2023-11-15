قصور الثقافة .. لقاءات للتوعية بالسلوكيات الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية بالإسكان البديل

نظم قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، عدة لقاءات ثقافية عن التحلي بالقيم والسلوكيات الإيجابية، وذلك بمدرسة تحيا مصر بالأسمرات، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات.

منظومة القيم الإنسانية

تحدثت د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع الثقافي عن الاهتمام بأجيال الجمهورية الجديدة من خلال منظومة القيم الإنسانية والتي تأتي ضمن أولويات التربية. حيث سميت وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن بدايات التعلم هو التحلي بالأخلاق والتي تظهر في سلوكياتنا للحياة اليومية، كما قدمت عددا من النصائح لتوعية الفتيات بعدم القضاء ساعات طويلة امام الهواتف للتداعيات الصحية ومخاطر إدمان الهواتف الذكية.

وأكد د. شريف أبوحطب مدير عام منطقة وعظ القاهرة عن ضرورة التحلي بالقيم الإنسانية مثل الأمانة في استخدام الهواتف والتي تدخل في نطاق التعلم والتكنولوحيا، وعن ضرورة عدم استخدام الهاتف الذكي في الألعاب الالكترونية لتأثيراتها السلبية وأن الاستغلال الأمثل للوقت يكون في التعلم والتعليم.

وأشار د. محمد عبد المنعم برك الواعظ العام بمنطقة وعظ القاهرة إلى ضرورة التحلي بالسلوكيات الإيجابية والتي تدخل في نمط الحياة اليومية، كما حرص علي توعية الفتيات بالتحلي ببعض السلوكيات التي تؤكد مكانتهن العظيمة في المجتمع، منها الحياء والتحدث بصوت هاديء غير مرتفع في الطرقات وغيرها.

هذا وقدمت الإدارة العامة بثقافة الطفل مجموعة ورش متنوعة لتنمية مهارات الفتيات تنفيذ قصر جاردن سيتي بحضور مدير القصر عبير شلتوت، وورش تشكيل بالصلصال وعمل كروت بمناسبة أعياد الطفولة تنفيذ رانيا شلتوت، ورشة انسيال من الحلى الذهبي وأشكال من الحلي تنفيذ مني عبد الوهاب"، وحوار ومناقشات مع الفتيات بعنوان "دور الفرد في تنمية المجتمع"، تناولت معنى المجتمع ومهام كل فرد فيه وسبل إصلاح المجتمع أخلاقيا، ودور الطفل في الحفاظ على الترابط الأسري تنفيذ سهام محمد.

تنفذ الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفي سياق خطة هيئة قصور الثقافة المنفذة بمناطق الإسكان البديل بعدة محافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، دعمًا للعدالة الثقافية، والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء هذه المناطق.