جولات لأتوبيس الفن الجميل وأنشطة بالمدارس وفعاليات لذوي الهمم في احتفالات قصور الثقافة بعيد الطفولة

في احتفالات قصور الثقافة بعيد الطفولة..

جولات لأتوبيس الفن الجميل وأنشطة بالمدارس وفعاليات لذوي الهمم تأتي استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بأعياد الطفولة، والتى تنظمها الإدارة العامة لثقافة الطفل خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الحالي.

أتوبيس الفن الجميل

ويحتفل أتوبيس الفن الجميل بأطفال المدارس غدا الخميس، بتنظيم رحلة ثقافية لشارع المعز وزيارة متحف النسيج وبيت السحيمي، حيث تشهد الرحلة جولة داخل أروقة شارع المعز ومساجده، بدءا من بوابة الفتوح وحتى بوابة النصر، ينفذ في ضوئها ورشة فنون تشكيلية للرسم المستوحى من معالم المكان، بالإضافة لورشة أشغال يدوية لإعادة تدوير الخامات.

ويشهد يوم ٢٠ نوفمبر بمكتبة مصر الجديدة العامة ورشة قراءة حر، إلى جانب فقرة فنية لعرائس الأراجوز، بالإضافة لورشة تنفيذ عرائس، كما ينفذ قصر ٢٥ يناير لثقافة الطفل يوما ترفيهيا لتلاميذ مدرسة نجم الدين الابتدائية، يتضمن عمل مجلة حائط عن أعياد الطفولة، بالإضافة لعمل ميدالية من الصوف ومشغولات يدوية من الفوم.

أما يوم ٢٢ نوفمبر فتشهد مدرسة السادات التربية الفكرية، يوما ترفيهيا للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، يتضمن ورشة أشغال يدوية لعمل المهرج، إلى جانب ورشة فنية لعمل مشغولات يدوية من الفوم، بالإضافة لورشة الرسم على الوجوه.

وضمن الفعاليات التي تقدمها الإدارة برئاسة د. جيهان حسن، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، تشهد مستشفى ٥٧٣٥٧ يوم ٢٣ نوفمبر ورش فنون تشكيلية لعمل كروت معايدة، بالإضافة إلى ورش الرسم الحر.

قصور الثقافة تحتفل بأعياد الطفولة بروضة السيدة زينب

ضمن فعاليات احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تشهد روضة السيدة زينب اعتبارا من غدا الخميس 16 نوفمبر مجموعة من الورش الفنية للأطفال وذلك فى سياق المشروع الثقافي بالمناطق الآمنة بديلة العشوائيات.

ويقيم قصر ثقافة ٢٥ يناير، ورشا ثقافية وفنية، تتضمن ورش فنون تشكيلية، ورش أشغال يدوية لعمل تاج من الفوم، ورش حلي من الخرز والصوف، وورش لعمل أقنعة من الفوم الملون، إلى جانب مسابقات ثقافية فى المعلومات العامة عن أشهر أقوال المأثورة للشخصيات المشهورة .

ويشهد يوم 23 نوفمبر احتفالية فنية، تتضمن مسابقة ثقافية بعنوان "حزر فزر"، إلى جانب ورش فنية لعمل مجسمات من الكانسون الملون لشخصية رجل الثلج، بالإضافة إلى ورشة للرسم على وجوه الأطفال.

الفعاليات تنظمها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن المشرف العام على المشروع الثقافى للمناطق الآمنة بديلة العشوائيات، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في سياق خطة هيئة قصور الثقافة المنفذة بمناطق الإسكان البديل بعدة محافظات، دعمًا للعدالة الثقافية، والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء هذه المناطق.