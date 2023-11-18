تأجيل محاكمة 5 متهمين في "خلية الإسماعيلية"

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، قراراً بتأجيل محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضة المعروفة بخلية الإسماعيلية، لجلسة 2 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

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ووجه للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لخلية إرهابية والتخطيط لارتكاب جرائم عدائية، وتمويل الإرهاب، وأيضا حيازة أسلحة نارية والتخطيط لارتكاب علميات عدائية، واستخدام مواقع التواصل لتبادل المعلومات بين أعضاء الخلية، وخططوا لتفيذ أعمال إرهابية ضد محكمة الإسماعيلية بعد قيامهم برصدها.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد حكمها بمعاقبة المتهم عطا.ر بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه في الإتجار بالمواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر مجدي شكري وليد رشوان.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم أحرز وحاز كمية من المخدرات بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونياً.

و ثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطة التي ضبطت مع المتهم تحوي مادة داكنة اللون ثبت أنه لجوهر المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات.