السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الريال القطري أمام العملات الأجنبية اليوم السبت

الريال القطري
الريال القطري

واصل سعر الريال القطري خلال تعاملات اليوم السبت في القطاع المصرفي، استقرار، أمام العملات الأجنبية والعربية ومنها الدولار الأمريكى بحسب بيانات البنك المركزى القطري.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال القطري خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك القطرية، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

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سعر صرف الريال القطرى أمام العملات اليوم السبت

الريال القطري

دولار أمريكي (USD) 3.64

يورو (EUR) 3.97

جنيه استرليني (GBP) 4.54

دولار كندي (CAD) 2.65

دولار استرالي (AUD) 2.37

ين ياباني (JPY) 0.02

جنيه مصري (EGP) 0.12

ريال سعودي (SAR) 0.97

درهم إماراتي (AED) 0.99

جنيه سوداني (SDG) 0.01

دينار جزائري (DZD) 0.03

دينار بحريني (BHD) 9.70

دينار عراقي (IQD) 0.00

دينار اردني (JOD) 5.13

دينار كويتي (KWD) 11.81

ليرة لبنانية (LBP) 0.00

دينار ليبي (LYD) 0.76

درهم مغربي (MAD) 0.36

ليرة سورية (SYP) 0.00

شلن صومالي (SOS) 0.01

ريال عماني (OMR) 9.46

دينار تونسي (TND) 1.17

ريال يمني (YER) 0.01

فرنك جيبوتي (DJF) 0.02

 

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