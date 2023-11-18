بالأسماء.. ننشر اسماء الفائزين في مسابقة " فن الإلقاء " بنجع حمادي

أعلن توجيه التربية المسرحية بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم السبت، أسماء التلاميذ والطلاب الفائزين علي مستوي الإدارة بمختلف المراحل الدراسية، والمصعدين للتصفيات علي مستوي المديرية، في مسابقة " فن الإلقاء " للعام الدراسي 2023/2024، تحت رعاية الدكتور محمد السيد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، ومتابعة الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

وأسفرت نتيجة المسابقة عن المرحلة الابتدائية، فوز التلاميذ " هنا منتصر عبد الله" و " شادية مبارك سيد" بمدرسة الساحل الابتدائية، و ' مريم مروان فتحى" بمدرسة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات، كما أسفرت نتيجة المسابقة عن المرحلة الإعدادية، فوز الطلاب "هنا خالد عبد الفتاح" مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل، و " منه الله عادل محمد" مدرسة الشيخ مبارك، و " جنا هانى عبد الفتاح " مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات، و " رؤى حازم محى الدين" مدرسة ساحل البقيلي، و " محمد محمود عبد الرازق مدرسة الخضيرات الإعدادية.

بينما أسفرت نتيجة المسابقة عن المرحلة الثانوية عن فوز الطالبة " آيه عبد الرسول محمد" مدرسة أنور السادات الثانوية، و الطالب "احمد محمد كامل" مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بالألومنيوم .

أشرف على تدريب التلاميذ والطلاب لخوض منافسات المسابقة، إبراهيم محمد عرابي موجه أول التربية المسرحية، ومحمد عبد الجابر ، و لبني محمد موجها التربية المسرحية بإدارة نجع حمادي التعليمية.

يذكر أن تصفيات المسابقة أمام لجنة المديرية، للمرحلتين الابتدائية و الإعدادية، ستجري فعالياتها يوم الاثنين الموافق 20/11/2023، بينما تجري لطلاب المرحلة الثانوية الثلاثاء الموافق 21/11/2023، بإشراف محمد فارق مبارك رئيس قسم الأنشطة بالمديرية، و نشأت أحمد موجه عام التربية المسرحية بالمديرية، ورشا أحمد فؤاد موجه ثانوى تربية مسرحية بالمديرية.