إقبال كبير على منافذ مبادرة تخفيض الأسعار بشبرا الخيمة

٧ الاف معرض يشارك في مبادرة تخفيض الاسعار بالاضافه الي السلاسل التجاريه والمجمعات الاستهلاكيه

اكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مبادرة تخفيض الاسعار التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي و تستمر لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد .تتضمن توفير 48 صنفا لعدد 7 سلع اساسية هى السكر والارز والزيت والفول والعدس والمكرونة بتخفيضات تتراوح من 15 الي 25٪ .



كما تم ادخال الدواجن تخفيض يصل الى١٥%

وقال المصيلحي أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية ، ما يساهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار

وقد شهد المعرض اقبالا شديدا لشراء السكر ب٢٧جنية والذى وصل سعره الى مايقرب من ٤٨جنية د فى السوبر ماركت الصغيرة

و في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين قامت بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية على مستوى المحافظات بالاتفاق مع التجار لان البيع يكون بسعر الجملة.

وتقوم المنافذ بتخصيص 2 كيلو سكر لكل مواطن المبادرة السكر للمواطنين مع إمكانية زيادته لصالح الأسر تمتلك عدد كبير من الأفراد .

وتساهم المبادرة في أحداث توازن في السوق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة السكر والتي تشهد زيادة كبيرة في أسعارها لنقص المعروض

وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين توجيهات لكافة المديريات بتكثيف الحملات الرقابية لضمان حصول المواطنين على السلع بالخصومات المعلنة، فضلا عن مراقبة طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على المنتج بالمبادرة من قبل المنتجين و العارضين .

ونجحت الدولة مؤخراً في تطبيق منظومة خفض الاسعار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية و منافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وتواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين .



من جانبه قال احمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير ، ان الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ مابين 2000 الي 3000 ‏طن سكر يومياً بمنافذ صرف السلع التموينية للمستفيدين ‏من الدعم.

وأشار إلي ان الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

عيد عبدالله مدير مديرية التموين بالقليوبية اشار الى توافر السلع بالمنافذ ولكن لابد من المواطن ان ياخذ احتياجه فقط حتى يتيح للاخرين الشراء بسهولة وقال ان الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الاساسية أمن