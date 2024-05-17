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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر يستضيف الهلال في ديربي ناري بدوري روشن

النصر والهلال
النصر والهلال

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق الهلال مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة دوري روشن السعودي.

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غيابات النصر أمام الهلال في الكلاسيكو السعودي

وتُوج فريق الهلال السعودي بالنسخة الحالية من بطولة دوري روشن السعودي لموسم (2023 - 2024) بعد الفوز على الحزم 4-1 في الجولة الماضية .

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري السعودي برصيد 89 نقطة جمعهم من خوض31 لقاء، حقق الفوز في 29 مواجهة، وتعادل في لقاءاين، ولم يتعرض للهزيمة في أي مباراة منذ بداية الموسم ، فيما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

موعد مباراة النصر والهلال

تقام مباراة النصر والهلال، مساء اليوم الجمعة  في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية تنقل مباراة النصر والهلال، على قناتي SSC HD 1 و SSC HD 5.

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