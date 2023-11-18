بعد الارتفاع الكبير بأسعار الذهب.. عزوف المواطنين عن الشراء ومحال الصاغة تستغيث

ارتفاع الذهب، أسعار الذهب، بهذه الكلمات يبحث المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار المعدن الأصفر الذي يعد الملاذ الآمن للاستثمار، باستمرار خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهده سوق الذهب خلال الأيام الماضية، والذي تسبب في حالة من القلق والتوتر لدى الكثيرين.

وبالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب، تشهد محال المصوغات حالة من الركود والهدوء في التعاملات اليومية، مما يسبب ضيق لأصحاب المحال الذين يتشكون عزوف المواطنين عن الشراء نتيجة الارتفاع الضخم في الأسعار.

وأكد أصحاب محال الذهب، أنهم غير قادرين على توقع الأسعار بالانخفاض أو الزيادة خلال الفترة القادمة، معللين أن الرؤية ضبابية والأوضاع غير مستقرة.

وفيما يخص العرسان الجُدد، أوضح تجار الذهب، أن الشباب أصبحوا عاجزين حتى على شراء الشبكة المعتادة للعروس وهي "دبلة وخاتم ومحبس"، مضيفين: أن المقبلين على الزواج أصبحوا يطلبون المصوغات ذات الأوزان الخفيفة.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

ومن ناحيته، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الارتفاع الضخم في أسعار الذهب، يرجع لتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء حاجز الـ50 جنيه، إذ يعد الدولار جزء من تسعيرة الذهب لذا فهو السبب الرئيسي في رفع سعر المعدن الأصفر.

وأضاف الإدريسي في تصريحه لـ"الوفد"، أن الدولار ارتفع بشكل جنوني من 40 جنيهًا لأكثر من 53 جنيهًا في شهر واحد، بالإضافة للارتفاع المستمر في معدلات التضخم، وأيضًا استمرار الحرب في غزة، ويظل الذهب الملاذ الآمن الوحيد للمستثمرين.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18: 2314 جنيهًا.

عيار 21: 2700 جنيهًا.

عيار 24: 3086 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 21600 جنيهًا.