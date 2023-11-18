السبت 18 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشركة الوطنية للثروة السمكية تنظم المؤتمر السنوي للدول الأعضاء بمنظمة "ICCAT"

شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة المصرية

استمراراً لدور مصر الفاعل فى دعم مختلف القضايا المتعلقة بالبيئية والتنمية المستدامة والمحافظة على التوزان البيئى وفقاً للمعايير الدولية .

 

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تفاصيل سقوط مسجل خطر يتاجر في الأفيون والحشيش بالمرج


نظمت الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية  المؤتمر السنوى لمنظمة "ICCAT" فى دورته الثامنة والعشرين  الذى ينعقد خلال الفترة من 11_ 20 نوفمبر بهدف مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالمخزون السمكى ووضع الضوابط الخاصة لتنظيم أعمال الصيد بالمحيط الأطلنطى والبحر الأبيض المتوسط ومناقشة الأساليب الحديثة التى تسهم فى مجابهة الصيد الجائر والتى من شأنها أن تؤدى إلى إنخفاض المخزون السمكى والعمل على إستدامته للأجيال القادمة .
يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المشاركة فى كافة الفعاليات والأنشطة التى تساهم فى الحفاظ على الثروة السمكية بالبحار والمحيطات والعمل على إستدامتها فى إطار العمل الدولى لتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المتسدامة للأمم المتحدة  .

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