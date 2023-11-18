السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل سقوط مسجل خطر يتاجر في الأفيون والحشيش بالمرج

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على مسجل خطر لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المرج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

تمكنت قوة أمنية من ضبط عاطل "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، عُثر بحوزته على 24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون - طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار).
وفي واقعة آخرى تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عاطلين، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ،وضبط بحوزتهما كمية من مخدرى الأستروكس والبودر بمنطقة المعصرة. 

حيث نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة) بمحل سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،750 كيلو جرام- كمية من مخدر البودر- 2 سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهتهما اعترف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى،

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