روسيا تشن هجومًا ضخمًا على أوكرانيا وتُصيب منشآت بنية تحتية

شنت" روسيا"، هجومًا ضخمًا بطائرات مُسيّرة على أوكرانيا خلال الليل، وأصابت منشآت بنية تحتية في جنوب وشمال البلاد، حسبما أفاد الجيش الأوكراني، اليوم السبت.

وذكرت القوات الجوية أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 29 من 38 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقت من الأراضي الروسية في هجوم أثناء الليل.

وأوضحت القوات الجوية في بيان أن الهجوم استهدف العديد من المناطق الأوكرانية واستمر من الثامنة مساء (1800 بتوقيت غرينتش) الجمعة حتى الرابعة صباح السبت.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية إن منشأة بنية تحتية للطاقة أصيبت في منطقة أوديسا الجنوبية.

وأضافت في بيان على تيليغرام أن مبنى إداريا تضرر أيضا وأصيب مدني في الضربة.

وقال الجيش إن مبنيي بنية تحتية تضررا في منطقة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا خلال الهجوم الليلي.

وقال مسؤولون إن الطائرات المسيرة استهدفت أيضا كييف في الهجوم الثاني منذ بداية الشهر الجاري، مضيفين أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة المتجهة إلى العاصمة لدى اقترابها.

روسيا تُعلن تدمير مُسيّرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

ذكرت "وزارة الدفاع الروسية"، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي دمرت مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت.

وكان حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، قد أعلن صباح السبت، عن إسقاط قوات الدفاع الجوي لطائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة أونشسكي بالمقاطعة.

وأشار حاكم المنطقة إلى أنه لم تقع أية إصابات أو دمار نتيجة لذلك.