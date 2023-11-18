تعيين إبراهيم السجيني قائما بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف إبراهيم عبدالعال عبده السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

ويقوم جهاز حماية المستهلك بدور مهم فى ضبط الأسواق وتحقيق الأمان فى كافة المعاملات التجارية، وذلك سعياً نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتى مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف .

وحددت المادة 43 من قانون حماية المستهلك، اختصاصات الجهاز، إذ نصت على: يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.