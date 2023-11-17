إقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.. و"الرشيدى" مُسيرًا للأعمال

تداولت أنباء بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك.

وقرر مجلس الوزراء تكليف اللواء شريف الرشيدي، نائب رئيس الجهاز، بتسيير أعمال الجهاز، لحين تعيين رئيس جديد له.

جدير بالذكر أن أيمن حسام الدين، قد تقلد تولى مهام رئاسة جهاز حماية المستهلك منذ ثلاثة أعوام وتحديدًا فى الخامس عشر من ديسمبر ٢٠٢٠ الماضى.

يذكر أن رئيس الجهاز الجديد اللواء شريف الرشيدي يبدأ عمله اعتباراً من الأحد المقبل، حيث إنه يتمتع بالخبرة في مجال حماية المستهلك، بالإضافة إلى كونه عمل نائبا لرئيس جهاز حماية المستهلك خلال الفترة السابقة.

وجهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.

ويقوم جهاز حماية المستهلك بدور مهم في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كل المعاملات التجارية، وذلك سعينا نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتي ما زالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف.

وحددت المادة 43 من قانون حماية المستهلك، اختصاصات الجهاز، إذ نصت على: يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه.