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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على وكيل شرقية للدخان بجنوب سيناء بتهم احتكار سلع استراتيجية

حملة أمنية
حملة أمنية

تم القبض على وكيل شرقية للدخان، ويدعى ع.ع.م ، بتهمة استغلال السوق السوداء وهدر المال العام. الحادث وقع في إطار محضر رقم 9182 جنح أول شرم الشيخ، وقد تم الكشف عن ممارسات غير قانونية تدين الوكيل في استغلال حصته المخصصة من السجائر.

 

تفاصيل التحقيق:

وفقًا للمحضر رقم 9182، تبين أن الوكيل يستغل معارفه لبيع حصته في السوق السوداء، محققًا أرباحًا فاحشة على حساب المواطنين. السجائر، كسلعة أساسية، تعتبر مستلزمًا أساسيًا للمواطنين، ويتم رفع الأسعار بشكل غير قانوني، حيث بلغ سعر السجائر 60 جنيهًا، بينما السعر الرسمي 27 جنيهًا.

 

العمليات الرقابية:

في إطار الحملة، تم ضبط 25 كرتونة مخزنة للبيع بأسعار تجاوزت السعر القانوني، مكشوفًا لاختراق نظام التموين. هذا يفتح باب التساؤلات حول دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك في حماية المواطنين.

 

الجريدة الورقية