السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأغذية العالمي: تجويع أهل غزة كارثة

أهالي غزة
أهالي غزة

قالت عبير عطيفة متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إنّ شاشات التلفاز في العالم تنقل جزءً من الأزمة والمعاناة الإنسانية لأهالي فلسطين في غزة، ولكن هناك كارثة تحدث وهي نقص الغذاء الشديد وعملية التجويع اليومي.

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نقص الوقود في غزة

وأضافت “عطيفة” في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ نقص الوقود شلّ جميع أوجه الحياة في غزة بما في ذلك المخابز، حتى شاحنات النقل التي تدخل من الحدود المصرية أصبحت تواجه صعوبات كبيرة في ذلك، بسبب نقص الوقود، ومن ثم، فإن هناك فجوة غذائية كبيرة في غزة.

وتابعت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي: "قبل الأحداث الأخيرة كان هناك 450 شاحنة كل يوم لقطاع غزة للجانب التجاري منهم نحو 100 شاحنة للمواد الغذائية، ولكن في أحسن الأيام كان الدخول حوالي 100 شاحنة منها 10% للغذاء، وبالتالي، فإن معظم المخزون الذي كان موجودا في غزة انتهى ومعظم الأسر لا تجد الغاز أو الوقد من أجل الطبخ وبالتالي فإن غزة تعيش جوعا كبيرا".

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