السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية نهارًا (فيديو)

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه على مدار اليوم سنشهد استقرارا في الأحوال الجوية وخاصة خلال فترات النهار، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية وهي المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

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الطقس معتدل نهارا

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أنّ أغلب محافظات الجمهورية ستشهد استقرارا في مثل هذا الوقت من العام والطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد.

طقس حار على جنوب الصعيد

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس حار على جنوبي الصعيد وسيناء نهارا، وبخاصة في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي ورغم وجود سحب تحجب جزءً من أشعة الشمس، وهو ما يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية نهارا.
 

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