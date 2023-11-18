نصائح مهمة لمواجهة التقلبات الجوية بعد تحذيرات الأرصاد

تشهد البلاد خلال الـ 48 ساعة المقبلة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي متمركز على شرق البحر المتوسط مما يؤثر على شمال البلاد وتجعل الطقس متقلب وماطر ويميل إلى البرودة نسبيًا، مما يصاحبها سقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على شمال البلاد، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

سقوط أمطار متوسطة

وأضافت، التقلبات الجوية تبدأ مساءًا بسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي نصائح مهمة لمواجهة الطقس السييء والتقلبات الجوية:

نصائح لمواجهة التقلبات الجوية

متابعة النشرات الجوية بإستمرار لمعرفة حالة الطقس.

القيادة بهدوء شديد على الطرق السريعة تجنبًا للحوادث.

عدم التعرض لتيارات الهواء تجنبًا للاصابة بنزلات البرد.

إصطحاب شمسية أو أي غطاء للرأس تفاديًا لسقوط الأمطار.

عدم الخروج من المنزل خلال موجة الطقس السيىء إلا للضرورة القصوى.

عدم التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة خلال سقوط الأمطار.

ضرورة الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

الابتعاد عن مزاولة الانشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

الحرص على تغطية الأذنين والعينين أثناء نشاط الرياح.

الحصول على اللقاحات والأمصال الموسمية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد.