بطولة شريف سلامة.. تعرف على تفاصيل مسلسل "العودة" قبل عرضه

يستعد الفنان شريف سلامة، وفريق عمل مسلسل "العودة"، لعرض العمل بعد أيام قليلة، والذي ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية، ويستكمل تصويره حالياً، حيث لم ينتهِ بعد من تصوير آخر حلقات العمل، على أن ينتهى منه بشكل كامل بالتزامن مع انطلاق عرضه للجمهور.

ويشارك شريف سلامة البطولة كلا من: عصام السقا، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبدالعظيم، شاهيستا سعد، ولاء الشريف، أحمد والي، وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

ويستعد شريف سلامة خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير فيلم "أسد أسود" مع النجم محمد رمضان، من تأليف وإخراج محمد دياب، ومقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، ومن المقرر الإعلان عن باقى الممثلين خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى محمد دياب حالياً معاينة أماكن التصوير، من أجل البدء في تصويره الفترة المقبلة.