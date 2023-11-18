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السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 18 نوفمبر والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 18 نوفمبر2023 والقنوات الناقلة ، إذ سنكون على موعد مع العديد من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم.

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موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

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منتخب كوت ديفوار يكتسح سيشل في تصفيات كأس العالم

 

 

جدول مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة


ـ أرمينيا أمام ويلز فى تمام الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ـ روسيا البيضاء أمام أندورا فى تمام الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ لاتفيا أمام كرواتيا فى تمام الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ـ سويسرا أمام  كوسوفو فى تمام الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ـ فرنسا أمام جبل طارق فى تمام الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ هولندا أمام إيرلندا فى تمام الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

جدول مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم


ـ جنوب أفريقيا أمام بنين فى تمام الساعة 3 عصرا

ـ النيجر أمام تنزانيا فى تمام الساعة 6 مساء

ـ السنغال أمام جنوب السودان فى تمام الساعة 9 مساء

جدول مواعيد مباريات كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة


ـ نيوزيلندا أمام المكسيك  فى تمام الساعة 11 صباحا على قناة beIN Sports HD  

ـ ألمانيا أمام فنزويلا فى تمام الساعة 11 صباحا على قناة 5beIN Sports HD

ـ بوركينا فاسو أمام كوريا الجنوبية فى تمام الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD

ـ الولايات المتحدة الأمريكية أمام فرنسا فى تمام الساعة 2 ظهرا على قناة 5beIN Sports HD

مواعيد مباريات دولية ودية


ـ ألمانيا أمام تركيا فى تمام الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

الجريدة الورقية