موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا لخوض ثاني مبارياته في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ولك بمواجهة سيراليون.

ويتقابل منتخب مصر مع سيراليون يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد اكتسح جيبوتي بسداسية نظيفة في الاختبار الأول في مرحلة التصفيات الأفريقية.

وضمت بعثة الفريق 22 لاعبا وهم : وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.يترأس بعثة منتخب مصر الأول الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب .

