منتخب كوت ديفوار يكتسح سيشل في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا كاسحًا على نظيره سيشل، ضمن تصفيات كأس العالم المقبل 2026، والتي يستضيفها الثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.



واستطاع لاعبو كوت ديفوار تسجيل 9 أهداف خلال مواجهة سيشل، إذ تألق لاعبو ساحل العاج خلال هذه المواجهة.



أحرز نجم بوروسيا دورتموند الألماني سيباستيان هالير الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 20، بينما أضاف إبراهيم سنجاري الهدف الثاني في الدقيقة 24، فيما جاء الهدف الثالث عن طريق سيمون أدينجرا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول من المباراة، وأضاف الهدف الرابع كريم كوناتي في الدقيقة 40.



بينما جاء الهدف الخامس عن طريق سيكو فوفانا في الدقيقة 60، وأحرز الهدف السادس اللاعب حامد جونيور تراوري في الدقيقة 77، والهدف السابع أتى عن طريق جان فيليب كراسو في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، وعاد حامد جونيور تراوري ليسجل الهدف الثامن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، بينما اختتم كريم كوناتي الهدف التاسع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.



واحتل كوت ديفوار صدارة مجموعته برصيد 3 نقاط، بينما يتزيل سيشل ترتيب المجموعة من دون رصيد من النقاط.