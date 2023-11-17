عبدالسند يمامة: مذابح الفلسطينيين فى شهر فاقت كل المجازر التاريخية

الشعب الفلسطينى يتصدى بصدور عارية لـ«الهولوكوست» الإسرائيلى أمام صمت المجتمع الدولى

حل الدولتين الأمثل لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى وإعادة الاستقرار والهدوء للمنطقة

الانتخابات الرئاسية نقطة فاصلة فى حياة المصريين والمنطقة كلها

حملتى الانتخابية تعمل على مدار الساعة.. وربط اللجنة المركزية باللجان الفرعية بالمحافظات

أنظار العالم تتجه نحو العرس الديمقراطى فى مصر وما تشهده من حراك سياسى

أناشد الناخبين تلبية نداء الوطن وعدم التخاذل واختيار الأصلح عبر صناديق الاقتراع

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، أن ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون فى غزة على مدار 40 يوما كاملة فاق كل المجازر التى ارتكبت على مدار التاريخ، وأن الشعب الفلسطينى يتصدى بصدور عارية الهولوكوست الإسرائيلى والقنابل الفسفورية المحرمة دولياً وسياسة الأرض المحروقة التى ينتهجها الاحتلال فى ظل الحرب الشاملة التى يخوضها برًا وجوًا وبحرًا.

وجدد رئيس الوفد مناشدته للمجتمع الدولى أن يقوم بدوره المنوط فى الضغط على إسرائيل من أجل الوقف الفورى لإطلاق النار، وزيادة جسر المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطينى.

وشدد الدكتور عبدالسند يمامة أن الحل الأمثل لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى الذى امتد لعقود طويلة هو حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وفى سياق آخر أكد الدكتور عبدالسند يمامة أن مصر على أعتاب استحقاق سياسى مهم وأن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نقطة تحول فاصلة ليس فى حياة المصريين فقط وإنما ستنعكس على المنطقة كلها.

وقال رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات الرئاسة إن حملته الانتخابية تعمل على مدار الساعة دون توقف وأن الإدارة المركزية للحملة فى المقر الرئيسى بالدقى على تواصل مستمر مع اللجان الفرعية للحملة بالمحافظات من خلال تنسيق كامل وعمل دؤوب للوصول إلى أكبر عدد من المرشحين وشرح البرنامج الانتخابى والرد على استفسارات الناخبين حول محاور البرنامج.

وأشار إلى أن العرس الديمقراطى الذى تشهده البلاد حالياً يراقبه العالم أجمع بما فيه من حراك سياسى يرسم مستقبل البلاد خلال المرحلة المقبلة، وناشد جموع الناخبين تلبية نداء الوطن، واختيار الأصلح عبر صناديق الاقتراع وعدم التخاذل عن تأدية واجبهم الوطنى.