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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طنطا يلتقي سمنود في مستهل مشواره ببطولة كأس مصر

طنطا وسمنود
طنطا وسمنود

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم عن مباريات الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر، والذي سيقام مبارياته خلال الفترة القادمة وبمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا.

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ومن المنتظر أن يخوض ابناء السيد البدوي أولي مبارياته في كأس مصر ضد سمنود، حيثُ ستقام المباراة بينهم على ملعب نادي طنطا

موعد مباراة طنطا وسمنود بكأس مصر

وسيواجه طنطا نظيره فريق سمنود يوم الجمعة القادمة 24 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر، وستقام المباراة بينهم الساعة 2 مساءًا على ملعب نادي طنطا.

ويشارك في الدور التمهيدي الثاني 56 ناديًا من مختلف الدرجات، حيث سيشارك 20 فريقًا من دوري المحترفين، إلى جانب 23 فريقًا من دوري الممتاز ب، و13 فريقًا من دوري الدرجة الثالثة.

من المتوقع أن يتأهل 28 فريقًا من هؤلاء الفرق إلى المرحلة الثالثة. ومن هؤلاء الفرق سيتم تأهيل 14 فريقًا للانضمام إلى 18 فريقًا من دوري الممتاز.

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