قرعة الدور التمهيدي الثاني والثالث لبطولة كأس مصر غدا

سيقام يوم غد الأربعاء في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، قرعة الدور التمهيدي الثاني والثالث لبطولة كأس مصر لموسم 2023-2024. تقام القرعة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

سيشارك في الدور التمهيدي الثاني 56 ناديًا من مختلف الدرجات، حيث سيشارك 20 فريقًا من دوري المحترفين، إلى جانب 23 فريقًا من دوري الممتاز ب، و13 فريقًا من دوري الدرجة الثالثة.

من المتوقع أن يتأهل 28 فريقًا من هؤلاء الفرق إلى المرحلة الثالثة. ومن هؤلاء الفرق سيتم تأهيل 14 فريقًا للانضمام إلى 18 فريقًا من دوري الممتاز.

تعتبر كأس مصر من أهم البطولات الكروية في مصر، حيث تمنح الفرق الصاعدة إلى المراحل المتقدمة فرصة للتنافس مع فرق الدوري الأعلى والحصول على فرصة للتأهل للبطولات القارية.

من المتوقع أن يكون الدور التمهيدي الثاني والثالث حافلًا بالتنافس والإثارة، حيث يسعى الفرق المشاركة لتحقيق النتائج الإيجابية للتأهل ومواصلة المشوار في البطولة.

تكون القرعة اليوم مناسبة مهمة لكل الأندية المشاركة، حيث يتم تحديد المباريات والمواجهات لكل فريق ويتم تحديد الطريق الذي يتعين على الفرق اتباعه للتأهل.

من المنتظر أن يشهد الموسم الجديد لكأس مصر منافسة شديدة بين الفرق المشاركة، ونحن في انتظار ما ستسفر عنه القرعة من مباريات نارية ومواجهات مثيرة في الأدوار القادمة.

هذا الموسم، يُتوقع أن تكون مباراة نهائي كأس مصر منافسة قوية بين الأهلي والزمالك، حيث سيجتمع الفريقان يوم 13 مارس المقبل في استاد القاهرة الدولي. سيكون هذا النهائي فرصة لكلا الفريقين للمنافسة على اللقب وإظهار قوتهما ومهاراتهما في اللعبة. يُتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا وإثارة فائقة، وستكون هذه المباراة فرصة لعشاق كرة القدم في مصر وحول العالم للاستمتاع بمنافسة مثيرة ومشوقة.