مكافأة خاصه للاعبى الزمالك بعد التأهل لنهائي كأس مصر

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، صرف مكافأة خاصه للاعبى الزمالك بعد العوده من الراحه السلبيه عقب التأهل لنهائي كأس مصر.

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وفاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الاصلى والاضافى بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.

وحجز الأبيض مقعدا بالدور النهائي لبطولة كأس مصر بنسختها لموسم 2022 ـ 2023، لملاقاة نظيره الأهلي في ديربي الكرة المصرية.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك:

و حدد اتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس بالعام المقبل 2024 كموعد لنهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2022 – 2023 عن الموسم الماضي.