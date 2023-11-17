مفتي الجمهورية: النبي أسس علاقة الحاكم بالمحكوم (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن من يختبر حال الصحابة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجد قيمة الأدب غالبة في كل تعاملاتهم معه، وهم لا ينظرون إلى فكرة الواجب أو المندوب، والمستحب على هذا التفصيل الذي أتى فيما بعد بقدر هذه العلاقة الوطيدة بينهم وبين رسول الله.

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "الصحابة كانوا لا يطيلون النظر في وجه رسول الله هيبة وغلبة نور من وجه الكريم، فالأدب كان المهيمن، وكان الأدب يتقدم على الأوامر دون النظر إلى الواجب والمستحب".



وأضاف: "زوجة سيدنا ثابت بن قيس، جاءت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت له لا أعيب على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعنى ما معناه استحالة العشرة بينهما، وتخاف أن تغضب الله، فقال لها تردين عليه حليفته ، يعنى مهرها، قالت نعم وزيادة، والشاهد إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما استدعى ثابتا وقال له طلقها وترد لك حليفتك، فلم يناقش رسول الله وطلقها".



وواصل: "عندما نزل سيدنا النبي بالجنود، في منزل معين، فقال له أحد الصحابة: لهى بوحي أم برأي ؟، فقال سيدنا النبي برأي، كإمام وحاكم، فهذا مستوحى من النبوة لأنها تعلم، وتقول لهم أنتم في مرحلة تدريب بما بعد انتقال سيدنا محمد، فقال له لا يا رسول الله، فهذا تدريب على قواعد اتباع ولى الأمر".



