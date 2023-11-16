إحالة أوراق 4 متهمين إلى المفتي بتهمة إنهاء حياة طالب بسوهاج

أحالت اليوم محكمة الجنايات بسوهاج، أوراق 4 إلى مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعى في إعدامهم، وأجلت النطق بالحكم على المتهم الخامس، وحددت المحكمة جلسة اليوم الثانى من دور شهر يناير للنطق بالحكم على المتهمين، وذلك عقب إدانتهم بقتل طالب وإلقاء جثته في الزراعات بدائرة قسم شرطة مدينة طهطا، حيث حاولوا اختطافه داخل عربة "توك توك" لطلب فدية مالية من أسرته، وقتلوه أثناء مقاومته لهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشارين ياسر محمد، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.



وترجع أحداث القضية إلى شهر سبتمبر من عام 2020، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة طهطا، بورود بلاغ من عامل مُقيم بدائرة المركز، بعثوره على جثة لشخص مجهول بأرضه الزراعية، فانتقل إلى مكان البلاغ قيادات مباحث المديرية.



وتوصلت الجهود الأمنية بإشراف اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، إلى تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه طالب مُقيم بدائرة بندر طهطا، وأكدت تحريات المباحث بإشراف العميد رأفت رشوان رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا و3 سائقين «توك توك»، وعاطل، مقيمين بدائرة المركز.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقرروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم يتزعمه العامل، حيث قاموا باستدراج المجنى عليه واحتجازه بالزراعات المتاخمة لمكان العثور عليه، لمساومة أهليته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه مُستخدمين في ذلك مركبة «توك توك» قيادة أحدهم، ولدى محاولته مقاومتهم قام العاطل بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «كتر»، وقاموا بخنقه باستخدام الشال الخاص بأحدهم، وعقب التأكد من وفاته قاموا بترك الجثة بالزراعات وهربوا، ثم قاموا بالاتصال بوالده لطلب مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه، وأرشد المتهمون عن مركبة «التوك توك» والسلاح الأبيض المُستخدمين في ارتكاب الواقعة، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.



وتحرر بواقعة الضبط المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراق 4 من المتهمين إلى فضيلة المفتى.