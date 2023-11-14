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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المفتي ينظر أوراق 4 متهمين بخطف وإنهاء حياة شباب بسوهاج

جنايات سوهاج
جنايات سوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج، إحالة أوراق المتهم " س.ع.ا" سائق توك توك و"م.ه.ع" و"ا.م.ر" و"ض.س.ت" إلى فضيلة المفتي.

 

وأجلت جنايات سوهاج الحكم على المتهم الخامس"م.ع" إلى جلسة اليوم الثانى من دور شهر يناير.

 

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثانى من دور شهر يناير للنطق بالحكم، في اتهامهم بخطف وإنهاء "ا.ع.ا" 19سنة حاصل على دبلوم بدائرة مركز طهطا.
 

وترجع تفاصيل القضية إلى تلقى مركز شرطة طهطا بلاغا من "ا.ح" مزارع بالعثور على جثة المجنى عليه ملقاة وسط الزراعات وبها عدة إصابات متفرقة بالجسد ومخنوقا بشال بعد التعدى عليه بآلات حديدية وكتر وأسلحة بيضاء.

وأكد تحريات المباحث أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة، حيث قام المتهمون بخطفه أثناء عودته من بلدته إلى محل إقامته، باستدراجه من نجع حمد إلى مركز طهطا ثم إلى المناطق الزراعية المهجورة، حيث قام الأول بالإمساك به من الخلف وقام الثانى بالتعدى عليه بكتر، كما قام بقية المتهمين بالتعدى عليه بآلات حديدية واستولوا على متعلقاته ثم خنقه حتى تأكدوا من وفاته.

 

وتابهت التحريات أن المتهمين ألقوا الجثة وسط زراعات الذرة بعد أن حاول مقاومتهم والهروب، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين.

 

 وبمواجهة القتلة اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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