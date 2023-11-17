علي عويس: المصريون بالسعودية أكبر جالية في العالم يستعدون للعرس الانتخابي الرئاسي

قال علي عويس، مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن الجالية المصرية بالمملكة السعودية باعتبارها الأكبر في العالم تستعد للعرس الانتخابي الرئاسي المقبل لأنه الاهتمام الأكبر للمصريين في الخارج في هذه الأوقات، لافتا إلى أن الجميع حريصون على الذهاب إلى المقار الانتخابية بالرياض وجدة أيام 1 و2 و3 الشهر المقبل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف "عويس"، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن رؤساء الجاليات يعملون بالتنسيق مع القنصلية علي تيسير باصات نقل أبناء الجالية بالمملكة في المناطق البعيدة عن مقرات التصويت إلى القنصلية للإدلاء بأصواتهم، وأيضا هناك حملات توعية بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية حتى تتم بهدوء وسلاسة مع الالتزام بقوانين المملكة.

وأكد مستشار الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن العائلات المصرية حريصة على التواجد والذهاب إلى القنصلية مع أطفالهم باعتباره يوم عيد ورسخ قيم المواطنة لدى أبنائهم.

انتخابات المصريين بالخارج

وينتظر أبناء مصر في الخارج، الانتخابات الرئاسية المقبلة للمشاركة في العرس الديمقراطي الكبير ولإيصال رسالة للعالم بأكمله، أنهم جميعًا على قلب رجل واحد في أي قرار يخص وطنهم مثلهم مثل المصريين بالداخل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديسمبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجري الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.