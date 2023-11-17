موعد مباراة منتخب مصر وتونس القادمة في بطولة شمال افريقيا للشباب

يتقابل منتخب مصر الشباب أمام نظيره منتخب تونس، فى المباراة التى تجمع المنتخبين، فى اطار اللقاء الثالث ضمن منافسات بطولة شمال افريقيا التى تقام حاليًا بتونس.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب وتونس في بطولة شمال افريقيا

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة مصر وتونس يوم الأحد المقبل، في ثالث المواجهات ببطولة شمال افريقيا الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وحقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض الفوز على الجزائر بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا الودية، المقامة حاليا في تونس.

ويمتلك منتخب مصر للشباب 4 نقاط بالبطولة جمعها من تعادل مع ليبيا في المباراة الأولى بهدف لكل منهما، والفوز على الجزائر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد..