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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وتونس القادمة في بطولة شمال افريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

يتقابل منتخب مصر الشباب أمام نظيره منتخب تونس، فى المباراة التى تجمع المنتخبين، فى اطار اللقاء الثالث ضمن منافسات بطولة شمال افريقيا التى تقام حاليًا بتونس.

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وائل رياض يحسم الجدل حول وجود أبناء لاعبيين بقامة منتخب الشباب

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موعد مباراة منتخب مصر للشباب وتونس في بطولة شمال افريقيا

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة مصر وتونس يوم الأحد المقبل، في ثالث المواجهات ببطولة شمال افريقيا الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة. 

وحقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض الفوز على الجزائر بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الثانية ببطولة شمال أفريقيا الودية، المقامة حاليا في تونس.

ويمتلك منتخب مصر للشباب 4 نقاط بالبطولة جمعها من تعادل مع ليبيا في المباراة الأولى بهدف لكل منهما، والفوز على الجزائر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد..

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