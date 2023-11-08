وائل رياض يحسم الجدل حول وجود أبناء لاعبيين بقامة منتخب الشباب

رد وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، على ما تردد حول وجود مجاملات في المنتخب باختيار عدد كبير من اللاعبين أبناء نجوم كرة سابقين في القائمة النهائية لدورة شمال أفريقيا.

تصريحات وائل رياض

وقال وائل رياض : "لا يفرق معي والد اللاعب، أي شخص نجله موهوب لديه الحق في الحصول على الفرصة، وشرطي أن يضيف اللاعب الذي اختاره للمنتخب".

وأضاف وائل رياض: "لن أجامل أحدا، ولن أحب أحدا أكثر مما أحب نفسي أو أكثر من مصر".

وواصل وائل رياض: "لدينا في القائمة لاعبين اثنين فقط من أبناء نجوم سابقين، عمرو خالد بيبو ويوسف سيد عبد الحفيظ، والثنائي يلعب في الأهلي وتم تصعيده للفريق الأول في أوقات سابقة".

وأكمل وائل رياض: "باقي الأسماء التي ترددت غير صحيحة، البعض قال عبد المنعم حارس المرمى نجل تامر عبد المنعم، هل يقصدون الفنان؟ لدي لاعب اسمه يوسف أحمد حسن، ليس نجل أحمد حسن نجم المنتخب الأسبق، ولو نجله لاعب جيد سنضمه، لدينا معايير فنية نضم اللاعبين على أساسها".

وقال شيتوس: "نمتلك لاعبين مزدوجي الجنسية، وكنت أعمل في هذا الشأن بشكل قوي مع المنتخب الأولمبي، وبالفعل ساهمت في استقدام مصطفى أشرف".

وأضاف شيتوس: "تواصلت مع 3 محترفين، كانوا قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لمنتخب الشباب، هناك لاعبين مزدوجي الجنسية، وهما كاميرون إسماعيل، الذي يملك جنسيات مصرية وإنجليزية ونيجيرية، ورحب بالتواجد معنا وانضم في أول معسكر وأبلى بلاء حسنا لكنه يحتاج وقت للتأقلم".

وواصل شيتوس: "المحترف الثاني عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني، ليس لديه مشكلة في اللعب معنا، والمحترف الثالث عمر وائل الفيشاوي، لاعب بليننسيس البرتغالي، وأعلم بهذا اللاعب منذ عملي رئيسا لقطاع الناشئين في وادي دجلة، وأعلم قصة احترافه، وهو لاعب جيد جدا ويمكن أن يكون له دور معنا بالفترة المقبلة، لكن لديه مشكلة في أوراق إقامته بالخارج".

واستطرد شيتوس: سبق وأن قمنا باستقدام 35 محترفا في معسكر المنتخب الأولمبي بإسبانيا، جيل رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر، لكن وجدنا أنهم ليسوا أفضل من الموجودين".