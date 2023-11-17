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الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الدقيق خلال تعاملات اليوم الجمعة للمستهلك.. الكيلو بكام

الدقيق
الدقيق

سعر الدقيق.. شهد أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد، استقرارًا، إذ يتزايد البحث بشكل كبير بين المصريين وبشكل دائم، وسجل سعر كيلو الدقيق اليوم استقرارًا نحو 22 جنيهًا، وتراجع سعر طن الدقيق "بروتين 24" لـ نحو 13,900 جنيه للطن، بينما ثبت سعر الدقيق "بروتين 27" نحو 14,100 جنيه للطن.

 

علمًا أن سعر الدقيق 2023، يعد من الكلمات البحثية التي تتصدر محركات البحث العالمية يوميًا خاصة في الوقت الحالي، وذلك تزامنًا مع الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار السلع في الفترة الأخيرة، نظًا للأحداث العالمية التي تجري حاليًا والذي من شأنه يؤثر على الأسعار العالمية للسلع.

 

ومن المعروف أن الدقيق يدخل في صناعة الكثير من الوصفات المختلفة، الحلويات، المكرونة، الخبز، وغيرها من السلع المختلفة.

 

وما زال خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يزداد سعر الدقيق خلال الفترة المقبلة، إذ يرتفع الإقبال حاليًا على الدقيق، وبالتالي تنشر «بوابة الوفد الإلكترونية» تقرير يومي يرصد ما يتعلق بكل ما يخص أسعار الدقيق للمستهلك، والتي جاءت على النحو التالي.

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مصرع شقيقين علي يد أشقائهم في كفر الشيخ بسبب منزل والدهم

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أسعار الدواجن للمستهلك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

أسعار الدقيق لدى التاجر اليوم في السوق المحلي

الدقيق

سعر الدقيق اليوم للمستهلك

سجل سعر كيلو الدقيق اليوم استقرارًا نحو 22 جنيهًا.

 

علمًا أن أسعار الدقيق لدى تجار الجملة قد شهدت استقرارًا اليوم في السوق المحلي، حيث تراجع سعر طن الدقيق "بروتين 24" نحو 13,900 جنيه للطن، بينما ثبت سعر الدقيق "بروتين 27" نحو 14,100 جنيه للطن.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدقيق يعد من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

 

وتعتبر الدولة المصرية من أولى الدول لاستخدام القمح، حيث يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.

 

سعر شيكارة الدقيق

ومن المعروف أن روسيا وأوكرانيا هما المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر، ولذلك تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في الأزمة الأخيرة للدقيق.

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