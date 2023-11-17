مصرع شقيقين علي يد أشقائهم في كفر الشيخ بسبب منزل والدهم

لقي شقيقين مصرعهما علي يد أشقائهم في مشهد مأساوي بقرية العيساوية، التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، لتشهد جريمة من الجرائم البشعة، حيث نشبت مشاجرة بين أشقاء، بسبب خلافات بينهم على بناء طابق في منزل والدهم.

الدم بقي مياة..مصرع شقيقين علي يد أشقائهم في كفر الشيخ بسبب طابق بمنزل والدهم

ونتج عن المشاجرة، مصرع شقيقين على يد أشقائهم وابن شقيقهم، حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف ، لنقل مصاب وجثة إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، قبل أن يرتفع العدد إلى حالتين وفاة، وإيداعهم مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية كانت عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفر الشيخ، ومأمور مركز شرطة سيدي سالم، بوقوع مشاجرة داخل قرية العيساوية، التابعة لمركز سيدي سالم، نتج عنها مصرع شخص وإصابة شقيقه، ثم ورد إخطار آخر بوفاة المصاب متأثرًا بإصابته.

على الفور، انتقل مدير إدارة البحث الجنائي برفقة عدد من الضباط بالأجهزة الأمنية المختلفة، لموقع البلاغ، وتبين حدوث مشاجرة بين عدد من الأشقاء نتج عنها مشاجرة بين الأشقاء الأربعة وابن شقيقهم، لينتج عنها وفاة شقيقين على يد أشقائهم الاثنين وابن شقيقهم، ليجري عمل كردون أمني حول المنزل الذي شهد الواقعة، وري القبض على المتهمين الثلاثة.

فيما جرى نقل الجثنين إلى مشرحة مستشفى سيدي سالم المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وكذلك إخطار جهات التحقيق بالواقعة، حيث قامت جهات التحقيق بمناظرة جثامين الشابين المتوفين محمود ومحسن، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما.

بيروج عن طريق الفيس بوك.. ضبط مزوّر الأوراق الرسمية في أسيوط

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عامل بأسيوط لمزاولته نشاطا إجراميا في مجال تزوير المحررات الرسمية، وترويجها عبر موقع فيس بوك.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام عامل له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة أسيوط، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 50 خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيه مزور لجهات مختلفة، و233 أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات تعليمية مختلفة، الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير ومبلغ مالي وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بمحافظة الجيزة- حال قيامه بعرض (2 هاتف محمول) للبيع "بثمن بخس" بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته 2 هاتف محمول ومبلغ مالي.

واعترف بسرقة الهاتفين والمبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.