أسعار الدواجن للمستهلك بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الدواجن خلال تعاملات البيع والشراء للمستهلك في اللاسواق المحلية، اليوم الجمعة، وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم ثباتًا وصل لنحو 115 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن، بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، في الأسواق المصرية للجملة والمستهلك، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية والمحلية

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 73 جنيهًا للكيلو وفقًا لسعر المستهلك.

أسعار الدواجن الحمراء اليوم للمستهلك

كما ثبت سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 96 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

أسعار الدواجن البلدي اليوم للمستهلك

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم ثباتًا وصل لنحو 115 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

أسعار البانيه

كما سجلت أسعار البانية استقرارًا لتصل لنحو 170 جنيهًا للكيلو.

وتجدر الإشارة إلى أن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، سبق وأكد في تصريحات سابقة له، أن سوق الدواجن هذه الفترة غير مستقر، لخروج بعض منتجي الدواجن من المنظومة، وهو ما يعني حدوث ندرة في الإنتاج، وبالتالي قلة في الطلب وبناء على ذلك هناك خياران إما أن ترتفع أسعار الدواجن، أو يظل الوضع كما هو.

كما شدد بضرورة زيادة المساحات المزروعة إلى 2 مليون فدان، لتكفي حاجة الإنتاج، لافتًا إلى استمرار عقد الاجتماعات مع رئاسة الجمهورية لمناقشة الأمور الخاصة بالزراعة لضبط أسعار الدواجن والبيض في السوق.

علمًا أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ تطرح الدواجن المجمدة، علاوةً على أنواع أخرى من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالي 20% عن السوق الخارجي.