نادى محافظة الفيوم الرياضى يحتفل باليوم العالمى للطفولة

شهد نادى محافظة الفيوم الرياضى احتفالا كبيرا نظمته ادارة النشاط الثقافى والفنى بالنادى، وذلك بمناسبة عيد الطفولة الذى يصادف 20 من شهر نوفمبر من كل عام.

وذلك بحضور اطفال النادى واسرهم، و الذين تفاعلوا مع برنامج الاحتفال وفقراته .

تضمن برنامج الاحتفال الفقرات الاستعراضية و الغنائية، جاءت تحت عدد من العناوين المختلفة التى شملت عروض ذات طابع ثقافى شرحت خلالها بطولات وملاحم الجيش المصرى، و كذلك" اوبريت على عهدى على دينى" ، و" انا بنت صغيرة" ، واستعراض "ناويين" ، و انا" بنت صغيرة فلسطينية" ، ومسرحية" نقدر" تحت متابعة وإشراف و اخراج وتدريب علا ابراهيم، مشرفة المسرح، و طه عباس مدير المسرح .

وقد بدأ الاحتفال، بالسلام الجمهورى، وتلاوة من ايات الذكر الحكيم للطفل وليد عواد، ثم افتتاحية قدمها اسلام حسن مدير النشاط الثقافى، قال فيها إن النادى يتفاعل مع الاحداث العالمية الخاصة بالطفل والتى يتوجب علينا ان نغتنم الحكمة واستثمارها لحياة افضل، وان اطفال اليوم هم رجال الغد.

و اناب مجلس ادارة النادى سيد الطيب، فى القاء كلمة فى هذا الاحتفال، أكد خلالها عن اهتمام مجلس ادارة النادى باطفال النادى، وتهيئة الاجواء المناسبة لسعادتهم،

وحضر الاحتفال مروة عليوة عضو مجلس ادارة النادى، والكابتن عنتر جاد،نائب مدير النادى، وشارك فى العروض الاستعراضية 50 من أطفال النادى، إضافة إلى 10 من أطفال من المدارس.

فقرات فنية..

تخلل الفقرات الفنية للحفل، القاء عدد من القصائد قدمها مدير المسرح، وتفاعل معها الحضور، و شارك فى العروض الفنية كل من -"حلا و هنا" أحمد الهامى- أسر اسلام-" آدم و آن" محمد حسنى- لارن محمود الشيمى- مليكة احمد محمود- سلمى مهاب عزت - لى لى مدحت -لينا حاتم مصطفى - يوسف رجب تهامى- محمد رمضان تهامى- هيا فتحى ربيع -محمد ابراهيم محمد-آدم ابراهيم سيد-" لين و يوسف " ابراهيم احمد -"فيروز و داليا"احمد مصطفى-كنزى احمد محسن - احمد عاطف محمد - عبد الرحمن احمد رضوان - ملك وليد روبى - يوسف احمد محسن- حبيبة احمد عبد القوى.. و اختتم الاحتفال والعروض الفنية الاستعراضية، بتكريم جميع المشاركين والمشرفين عليها، وسلمت مروة عليوة و سيد الطيب شهادات التقدير والتميز فى هذا العمل الهادف.

قال النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس ادارة النادى، إن الاحتفال ياتى فى ضوء الاهتمام باطفال النادى ورعايتهم الثقافية والفكرية.

مشيرا ان هذا الاحتفال يواكب اهتمام مصر باليوم العالمى للطفل فى 20 نوفمبر من كل عام ليكون يوما للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم أجمع مشيراً، أن عيد الطفولة يعد مظهراً من مظاهر الاهتمام بالاطفال ودافعا لتوفير كل المقومات التى تشعرهم بالسعادة.

00

0

1

9

77

88

99

666

7777

8888

9999