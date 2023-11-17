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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

سقوط 4 أشخاص بتهمة خطف آخر لتوقيع إيصالات أمانة بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أربعة أشخاص بالجيزة لقيامهم باستدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع وطلب مبلغ مالى لإطلاق سراحه.

 

تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من "عامل" بتلقيه اتصالا هاتفيا من صديقه "مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة القسم" أخبره خلاله باحتجازه بشقة كائنة بدائرة القسم، وطلب منه إحضار مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ربة منزل وزوجها، مقيمين بالشقة محل البلاغ، وآخرين وبرفقتهم المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه قرر بقيام ربة المنزل باستدراجه، وحال وصوله للشقة فوجئ بباقى المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض "سنجة"، وقاموا بتهديده وإكراهه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض- 3 عقود بيع فارغة البيانات "2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة".

 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن "10 إيصالات أمانة- 3 عقود بيع مزيلة ببصمة وإمضاء المجنى عليه-السلاح الأبيض (سنجة)- 2 هاتف محمول".

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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