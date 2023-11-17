أسعار البيض اليوم الجمعة للمستهلك بالسوق المحلي.. البيض بكام

أسعار البيض.. واصلت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الجمعة للمستهلك، استقرارًا، وسجلت سعر كرتونة البيض اليوم ثباتاً للمستهلك، بين 134 جنيهًا لطبق البيض الأبيض، ونحو 142 جنيه للبلدي.

الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وتتضمن خطة تنفيذ المشروعات أيضًا مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

في هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار البيض بمختلف أنواعه، كنوع من أنواع الخدمات التي تقدمها الوفد بشكل مستمر ويومي ولحظي لمتابعيها للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية لا سيما الثروة الداجنة، والتي تعد من أهم السلع الغذائية التي تهتم بها ربات البيوت، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

وما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة

أسعار البيض اليوم الجمعة للمستهلك

البيض

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم استقرارًا للمستهلك، بين 134 جنيهًا لطبق البيض الأبيض، ونحو 142 جنيه للبلدي.

سعر البيض الأبيض للمستهلك

سجل سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم استقرارًا ليصل لنحو 134 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

سعر البيض الأحمر للمستهلك

كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك استقرارًا وصل لـ136 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

أسعار البيض البلدي للمستهلك

وسجلت أسعار البيض البلدي لدى المستهلك اليوم استقرارًا لنحو 142 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

ووفقًا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة، السابقة فإنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتستهدف الدولة المصرية في خطتها الإستراتيجية الطرق السليمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة من خلال التعرف على كيفية استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.