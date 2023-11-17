التفاصيل الكاملة لمعرض منى شعير التشكيلي بالأوبرا قبل انطلاقه غدًا

تستقبل قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالأوبرا معرض الفنانة منى شعير تحت عنوان من وحى الحجار ويفتتح في السادسة والنصف مساء غدٍ، السبت ويستمر حتى 25 نوفمبر.

يضم المعرض حوالي 46 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها احبار اكوالين ، ريشة على ناصبيان ، ألوان اكريلك على توال ، وتستلهم اعمال النجم على الحجار الذى رافق الفنانة منذ رحلة الدراسة وشكل وجدانها .

من هي منى شعير؟

يذكر أن منى شعير، حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم الجرافيك ، عضو نقابة الفنانين التشكليين ، عملت بمجال الديكور وصممت العديد من خلفيات اعمال المسرح القومى للطفل غيره ، شاركت في العديد من المعارض وحصلت على جوائز متنوعة .

معلومات عن دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.