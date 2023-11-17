الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد فلسطينيان برصاص الاحتلال في مدينة "الخليل"

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

استشهد مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

 

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وادعت قوات الاحتلال أنها أطلقت النار تجاه فلسطينيين نفذا عملية إطلاق نار على مدخل مدينة الخليل، ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن شخصين وصلا بسيارة إلى مفرق الزيتون بالقرب من الخليل وأطلقا النار على القوات الإسرائيلية العاملة هناك، ومن ثم أطلق جنود الكتيبة الاحتياطية 8106 النار عليهما وقتلوهما.

وكثيرًا ما تقترف قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات إعدام ميداني ضد المواطنين الفلسطينيين أثناء مرورهم عبر الحواجز الإسرائيلية.

وتشهد مدينة الخليل حالة من التصعيد والمواجهات في الأيام الماضية، تصاعدت حدتها أمس /الخميس/، بعد استشهاد ثلاثة أشخاص من كتائب "القسام" من المدينة بعد تنفيذهم عملية إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بين "بيت لحم" و"القدس المحتلة". 
 

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