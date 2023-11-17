أستاذ تخطيط عمراني: البنية التحتية في غزة تحتاج 6 أشهر لإعادة الإعمار

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، إن الهجوم الإسرائيلي على غزة هذه المرة بوحشية شديدة، وله تأثير مدمر على الوحدات السكنية والطرق، وإعادة الإعمار لن تقل عن 6 أشهر، في حال توافر التمويل والعمال.

الوحدات السكنية

أضاف “فرج” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن ما حدث في غزة، أسوأ مما نتخيل، إذ دُمِّرَت الوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 75%، والبنية الأساسية، ومنها الطرق وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، وشبكات الكهرباء والغاز.

إعمار البنية الأساسية

وأشار إلى أن إسرائيل دمرت كل المراكز الخدمية، ولا بد من إعداة إعمار البنية الأساسية أولا ثم الوحدات السكينة، الأمر الذي سيستغرق وقتًا طويلًا.