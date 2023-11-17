صفقة أسرى وشيكة بين الاحتلال وحماس.. 50 مقابل 50 من النساء والأطفال

تقترب صفقة أسرى بين الاحتلال وحركة حماس بواقع 50 مقابل 50 من النساء والأطفال، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” اليوم الجمعة.

كما اقترب التوصل لاتفاق هدنة يشمل إدخال مساعدات إلى قطاع غزة.

هدن إنسانية عاجلة في غزة

وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يتعلق بهدن إنسانية عاجلة في غزة.

وفشل مجلس الأمن في اعتماد تعديل على مشروع قرار لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية "لن نوافق على مشروع قانون لا يدين حماس".

وأخفق "مجلس الأمن الدولي"، في تبني تعديل روسي يدعو لتطبيق هُدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، على مشروع قرار قدمته مالطا للمجلس بشأن التصعيد في مناطق الشرق الأوسط، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وصوتت الولايات المتحدة فقط ضد القرار، فيا أيدته خمس دول، وامتنع تسعة أعضاء عن التصويت.